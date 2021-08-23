منى زكي عن بدايتها الفنية: «كنت بتعلم في الناس وطريقتي كانت أكاديمية»

تحدثت الفنانة منى زكي، عن بدايتها الفنية، فذكرت أنها شعرت وكأنها «بتتعلم في الناس»، موضحة أنها كانت تشعر بأن هناك موهبة موجودة، لكن قد تخطئ مرة، وقد تشعر أنها أدت دورها في عمل ما «نص نص، أي ليس على مستوى كامل»، مؤكدة أنها هناك نظريات مختلفة للتمثيل، وكل نظرية يجب على فنان أن يُطبقها على عمله.

تعلمت على أيدي كبار الفنانين وطبقت نظريات التمثيل

وأضافت «زكي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن كل فنان يجب أن يُطبق نظريات التمثيل على عمله من أجل معرفة المدرسة الأنسب لعمله، «أتعلمت على أيدي كبار الفنانين، وبدأت التمثيل بطريقة شبه أكاديمية».

التمثيل عبارة عن معايشة حياة ناس آخرين.. ليها طعم وأحاسيس مختلفة

وتابعت: «البني آدم عاوز يبقى ممثل، فبيعمل خطوات كتيرة عشان يوصل لهذه المرحلة، هذا الأمر خلاني أستوعب أهمية التمثيل، بتعيشي حياة ناس تانية كتيرة، لازم تبقى حابة الحياة دي والبني آدمين دول، حياة تانية ليها طعم مختلف وأحاسيس مختلفة».