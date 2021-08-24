ميدو والقيعي ودينا رامز يقدمون أوراقهم بـ«الإعلاميين» (صور)

تقدم عدد من مقدمي البرامج في وسائل إعلام مختلفة بأوراقهم إلى نقابة الإعلاميين خلال الأيام القليلة الماضية لتقنين أوضاعهم، سواء بالحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، أو تجديد تصريح المزاولة لمن حصل عليه منهم بالفعل ومدته 3 شهور، وفقا لقانون نقابة الإعلاميين.

تصريح مزاولة المهنة

وكشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، عن أن هناك حالة استجابة واسعة وكبيرة من وسائل الاعلام لتوفيق أوضاع العاملين، بعد الخطابات الأخيرة التي أرسلتها النقابة للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة.

وأشار سعدة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن النقابة شهدت توافد عدد من مقدمي البرامج والمخرجين والمعدين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، الذين ينطبق عليهم قانون نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم.

ميدو والقيعي ودينا رامز

وقد حصلت «الوطن» على صور عدد منهم أثناء التقدم بأوراقهم في مقر نقابة الإعلاميين للحصول على تصريح مزاولة المهنة وهم:

1- أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار».

2- عدلي القيعي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي».

3- دينا رامز مقدمة برنامج «ست الستات» على قناة «صدى البلد».

وأشاد نقيب الإعلاميين باستجابة وسائل الإعلام لنقابة الإعلاميين في تقنين أوضاع العاملين بهذه الوسائل، موضحا أن النقابة كانت قد أنذرت نحو 10 من مقدمي البرامج الرياضية في 6 قنوات فضائية وهي «الأهلي والزمالك والنهار وأون تايم سبورت والحدث اليوم و ten» بسحب ترخيص مزاولة المهنة ومنعهم من الظهور حال استمرار حالة التعصب الكروي التي شهدتها الفترة الأخيرة وعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

مدحت شلبي وأحمد شوبير

وضمت قائمة الذين تم توجيه إنذارات لهم كل من:

- أحمد حسام ميدو مقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار.

- إبراهيم المنيسي، وعدلي القيعي، مقدما برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي.

- أحمد جمال مقدم برنامج «في الجول» بقناة الحدث اليوم.

- خالد الغندور «مقدم برنامج زملكاوي» على قناة الزمالك.

- إسلام صادق ومحمد فاروق مقدما برنامج البريمو على قناة ten وضيفهما الدائم رضا عبد العال.

- مدحت شلبي، مقدم برنامج مساء ON TIME.

- أحمد شوبير، مقدم برنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت.