«الوطن» تكشف حقيقة حصول طالبة على نتيجتين مختلفتين في الثانوية العامة 2021

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تشير إلى حصول الطالبة وديان أشرف فتحي من مدرسة «المطرية ث بنات» التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، على نتيجتين مختلفتين في امتحانات الثانوية العامة 2021: تقول النتيجة الأولى إنها ناجحة وحاصلة على مجموع 380 درجة، ونتيجة أخرى تقول إنها راسبة وحاصلة على مجموع 153 درجة، وهو المجموع الحقيقي لها.

بحثت «الوطن» على رابط نتيجة الثانوية العامة الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة برقم جلوس الطالبة، ووجدت أن الطالبة راسبة وحاصلة على مجموع 153، ثم تواصلت مع الطالبة وديان أشرف، والتي أكدت أنها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة رسمياً في مؤتمر صحفي، بحثت برقم جلوسها وهو 1277874 على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم جاءت النتيجة «راسبة» غير توقعاتها نهائياً.

«وديان»: موقع وزارة التربية والتعليم لم يغير نتيجتي نهائياً وعملت تظلم في كل المواد

وقالت «وديان»، لـ«الوطن»، إن نتيجتها التي حصلت عليها من موقع وزارة التربية والتعليم لم تتغيَّر نهائياً كما زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلانها حتى الآن، مؤكدة أنها لم تكن راضية إطلاقاً على النتيجة: «أنا كنت بذاكر أكثر من 10 ساعات يومياً وحليت كويس جداً في الامتحانات».

بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم رابطاً إلكترونياً للتظلمات، قدمت الطالبة وديان تظلما في جميع المواد الدراسية: «مش واثقة أنه هي دي درجاتي صحيح موقع الوزارة مغيرش النتيجة لكن كنت متوقعة أجيب أكثر من كده»، موضحة أنها كانت تأمل في الالتحاق بكلية الهندسة وهو السبب في اختيارها لشعبة «علمي رياضة».

وأضافت وديان أشرف في حديثها لـ«الوطن»، أنها تأمل في أن يكون التظلم طريقها للحصول على الدرجات التي كانت تتوقعها، مؤكدة أنها اهتمت بالاطلاع على جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مثل منصة حصص مصر وقناة «مدرستنا 2 التعليمية».

وتابعت الطالبة وديان: «المدرسين في المدرسة مش مصدقين نتيجتي وشجعوني على إني أعمل تظلم»، لافتة إلى أنه هذه الدرجات لا تعبر عن مجهود 18 شهرا متواصلة من المذاكرة والتدريب على حل نماذج جديدة للامتحانات.

«شوقي»: النتيجة تعبر عن مستويات الطلاب ولا صحة لتغييرها

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتردد بشأن تغيير نتيجة الثانوية العامة 2021 من على موقع الوزارة الرسمي لا صحة له، مؤكداً أن الوزارة أتاحت التظلم لجميع الطلاب مجاناً في حالة عدم رضاهم على نتيجتهم: «ولا صحة لتغيير النتائج من على الموقع الرسمي».

وأضاف «شوقي» أن التصحيح الإلكتروني منح كل طالب نتيجته الفعلية، مؤكداً أن النتيجة تعبر عن مستويات الطلاب، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على الرد على جميع شكاوى الطلاب بشأن نتيجة الثانوية العامة.