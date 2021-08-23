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فتح باب التظلم على نتائج الامتحانات لطلاب الثانوية العامة بمدارس STEM

كتب:

كريم روماني
07:08 م | الإثنين 23 أغسطس 2021
إحدى مدارس ستيم - أرشيفية

إحدى مدارس ستيم - أرشيفية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلم لطلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» للعام الدراسي الحالي 2020-2021 علي النحو التالي:

1- المواد التي تم امتحانها بنظام البوكليت يتم الاطلاع عليها بعد تسديد رسوم الاطلاع للورقة الامتحانية الواحدة مبلغ 100 جنيه مصري تسدد في البنوك المصرية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2- الامتحانات التي تم امتحانها بنظام «البابل شيت» يتم تسجيل اسم المادة علي النموذج (form) الذي أعدته وحدة دعم مدارس المتفوقين، علي أن يتاح التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 2021/8/26 وبدون مقابل، وسيتم إرسال الرابط الخاص بالنموذج (Form) لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني المدرسي، وسيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم علي إيميل الطالب المسجل بالمدارس بعد الانتهاء من فحص التظلم.

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