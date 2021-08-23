فتح باب التظلم على نتائج الامتحانات لطلاب الثانوية العامة بمدارس STEM

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلم لطلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» للعام الدراسي الحالي 2020-2021 علي النحو التالي:

1- المواد التي تم امتحانها بنظام البوكليت يتم الاطلاع عليها بعد تسديد رسوم الاطلاع للورقة الامتحانية الواحدة مبلغ 100 جنيه مصري تسدد في البنوك المصرية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

2- الامتحانات التي تم امتحانها بنظام «البابل شيت» يتم تسجيل اسم المادة علي النموذج (form) الذي أعدته وحدة دعم مدارس المتفوقين، علي أن يتاح التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 2021/8/26 وبدون مقابل، وسيتم إرسال الرابط الخاص بالنموذج (Form) لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني المدرسي، وسيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم علي إيميل الطالب المسجل بالمدارس بعد الانتهاء من فحص التظلم.