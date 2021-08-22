التعليم توجّه المدارس بتشكيل لجنة لمراجعة نتيجة الثانوية العامة 2021

وجّه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، مديري المدارس الثانوية بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول، بتشكيل لجنة لمراجعة نتيجة الثانوية العامة، برئاسة أحد الوكلاء وعضوية بعض المدرسين الأوائل والمدرسين.

وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، لمديري المدارس الثانوية خلال الخطاب المرسل، أنّ اللجنة المشكلة تتولى مراجعة استمارة الطلبة الناجحين من حيث حصول كل طالب على درجة النهاية الصغرى على الأقل المقررة للنجاح في كل مادة، والمجموع الكلي للدرجات، ومراجعة المجموع الكلي لجميع المواد وصحة التفقيط، واعتماد إخطارات الطلاب الناجحين بخاتم شعار الجمهورية الخاصة بالمدرسة أو خاتم الإدارة التعليمية (بالنسبة للمدارس التي ليس بها خاتم شعار الجمهورية)، وطلاب المنازل، وذلك قبل تسليمها للطلاب الناجحين.

تسليم طلاب الدور الثاني إخطارا باللجنة التي سيؤدون الامتحان بها

وأكد حجازي، مراجعة كشوف الطلبة الذين لهم دور ثانٍ من حيث مراجعة إخطاراتهم الموضح بها اللجنة التي سيؤدون بها امتحان الدور الثاني، وتسليم إخطار الدرجات لطلبة الدور الثاني شخصيا، وحال عدم حضور الطالب يتم إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول والإفادة بذلك، ومراجعة كشوف الطلاب الراسبين من حيث وجود الدرجة التي لا تقل عن النهاية الصغري المقررة لكل طالب، وكذلك المجموع الكلي إذا قل عن النهاية الصغرى المقررة.

حجازي: اكتشاف أي خطأ بالنتيجة يستدعي إخطار لجان المراقبة فورا

وقال نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لتنظيم أعمال لجان الإدارة والنظام والمراقبة، إنّه حال اكتشاف أي خطأ، تخطر فورا لجنة النظام والمراقبة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم، كما تخطر الإدارة العامة للامتحانات بصورة من ذلك.

تسلم إخطارات الناجحين لأصحابها شخصيا، وإذا لم يتسلم الطالب استمارته خلال 3 أيام من تاريخ إعلان النتيجة، يخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لاستلام استمارته، وتحرر كشوف بالاستلام من عدة صور يحفظ أحدها بقسم شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

التعليم: لا يتسلم الطالب إخطار نجاحه إلا بعد تحصيل 65 جنيها

ولفت نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى إلزام كل طالب ناجح بلصق طابع نقابة المهن التعليمية بقيمة جنيهين على الاستمارة الدالة على نجاحه، وتسليمها إليه، ولا يجوز تحصيل قيمة الرسم نقدا، والطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد.

وتابع أنّه لا يتسلم الطالب إخطار نجاحه إلا بعد تحصيل مبلغ 65 جنيها قيمة دمغة وتكلفة وطبع وتحرير الشهادة، وعدم تسليم الإخطارات الدالة على نجاح الطلاب الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيد بتسديدهم الرسوم والإعفاء منها.