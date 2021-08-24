عائد من أفغانستان: عشنا فترة عصيبة وبارك الله في مصرنا الغالية

قال أحد العائدين من أفغانستان، على متن طائرة عسكرية، وصلت قبل قليل، إلى مطار شرق القاهرة العسكري، إنهم أمضوا أسبوعًا شاقًا خلال الأيام الماضية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، اليوم الاثنين، أن هناك إطلاق نار بالأسلحة، ومظاهرات وعشنا فترة عصيبة، والحمد لله على السلامة، وبارك الله لنا في مصرنا الغالية، وجعلها مأوى لكل خير، ومأوى لأهل الصلاح إن شاء الله».

ووصل، قبل قليل، أفراد الجالية المصرية في دولة أفغانستان، عقب إعادتهم بطائرة عسكرية، ووصولها إلى مطار شرق القاهرة العسكري بسلام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي تضم البعثة الأزهرية والجالية المصرية ومسؤولي السفارة المصرية في افغانستان.