السيسي: أفغانستان من 50 سنة كانت مختلفة تماما عن الآن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن دولة أفغانستان منذ 50 عامًا كان لها شكل مختلف تمامًا عما هي عليه الآن، «كان ليها شكل تاني خالص عن كده، هاتوا الكتب وشوفوا الأفلام واتفرجوا، شوفوا أفغانستان كانت عاملة إيه وشكلها عامل إزاي منذ 50 سنة».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»: «شوفوا أفغانستان هتلاقوها دولة مختلفة عن اللي إحنا بنتكلم عليها دلوقتي»، مضيفا: «عندما تسقط الدولة يبدأ العبث بمقدرات ومستقبل الدول».

وتابع: «دي طبيعة الحال طالما مفيش قيادة، مفيش ناس تتحمل المسؤولية وتاخد القرار والكل يمشي معاها، أو يتماشى معاها، ده محصلش، شوفوا أفغانستان عاملة إزاي، والكلام ده في دول تانية كتير».