خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين.. ينتهي في 7 سبتمبر

منذ إعلان وزارة التربية والتعليم، قبل أيام، عن أن الحصول على لقاح كورونا أصبح شرطا أساسيا لعودة العاملين في مجال التعليم لأعمالهم، أصبح كثيرون يبحثون عن خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين، عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة المصرية.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة التربية والتعليم، فإنه تم تشكيل لجنة من مديريات التعليم، مهمتها حصر العاملين في مجال التعليم، وتقسيمهم إلى 4 فئات (متلقو جرعتين، متلقو جرعة واحدة، ومسجلون للحصول على اللقاح، الذين لم يسجلوا)، وإخطار الإدارة التعليمية بالموقف، على أن يتم وضع الأولوية للعاملين بالقطاع التعليمي والتدريب حتى يوم الثلاثاء 7 سبتمبر لتقديم طلبات الحصول، على أن يكون مطلع أكتوبر القادم، قد تم تطعيم العاملين في مجال التعليم.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع وجريدة «الوطن» للقراء من العاملين في مجال التعليم، نستعرض خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين عبر الموقع التابع لوزارة الصحة المصرية، في خطوات بسيطة، في السطور التالية:

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين

حتى يتمكن المعلم من تسجيل يجب اتباع الآتي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، أو بشكل مباشر من هنـــا.

- اختيار «التسجيل لطلب اللقاح»، قسم «فئات أخرى».

- الإجابة عن البيانات المطلوبة، مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها.

- ثم يجب تحديد الوظيفة، الذي يجعل العاملين في مجال التعليم لهم الأولوية، ويتم اختيار «التعليم والتدريب».

- ثم إدخال رقم الهاتف، وسيتم إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بإدخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل.

- في النهاية يمكنك الضغط على «استكمال».

- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «هذه الخطوة اختيارية».

- خطوة الأخيرة، هي الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.