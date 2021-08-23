أولوية تطعيم «كورونا» لمسافرى العمل والدراسة

بحثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى اجتماع مع أعضاء غرفة العمليات بوزارة الهجرة، آليات تسجيل المسافرين للحصول على اللقاح لأغراض العمل أو الدراسة أو العلاج، لمن سبق وتلقى لقاحاً غير معتمد فى دولة السفر، وإعداد قوائم بالبيانات الخاصة بهم، لموافاة وزارة الصحة والسكان بها، ليتلقوا اللقاح المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

واستهلت «مكرم» الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة والتنسيق لتجميع كل البيانات الخاصة بالمواطنين المسافرين الحاصلين على لقاح غير معتمد لدى الدول المتوجّهين إليها، لافتة إلى أن الأولويات فى الوقت الحالى للمسافرين بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج. ووجّهت الوزيرة بإعداد قوائم مفصّلة بكل البيانات الخاصة بالمسافرين المسجلين لدى الوزارة حتى يتم إرسالها لوزارة الصحة لاتخاذ اللازم بشأن إعطائهم اللقاح المعتمد بالدول المسافرين إليها. ودعت المواطنين الراغبين فى السفر وتلقوا لقاحاً غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة أو العلاج فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة واستيفاء الاستمارة المرفقة.