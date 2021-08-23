إجراء الفحص الطبي للمصريين العائدين من أفغانستان

أجرى فريق طبي، فحصًا طبيًا للمصريين العائدين من أفغانستان، فور نزولهم من الطائرة إلى أرض الوطن.

ووقف فريق طبي أسفل سلم الطائرة، ومعه مقياس لدرجات الحرارة، وفحص كل الركاب الذين نزلوا منها، الذين كانوا يحملون علم مصر.

ووصل، قبل قليل، أفراد الجالية المصرية في دولة أفغانستان، عقب وصولهم بطائرة عسكرية، ووصولها إلى مطار شرق القاهرة العسكري بسلام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، التي تضم البعثة الأزهرية والجالية المصرية ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان.