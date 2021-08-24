أزهري بعد عودته من أفغانستان: أشكر الرئيس والقوات المسلحة والخارجية

قال الدكتور أيمن صلاح، أحد أفراد بعثة الأزهر الشريف العائدة من أفغانستان، على متن طائرة عسكرية، بعد توجيهات رئاسية، إنه يتقدم بخالص شكره وعرفانه للقيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن صدق على إرسال طائرة عسكرية خاصة، لنقل البعثة الأزهرية المصرية بأفغانستان إلى أرض الوطن من جديد.

وأضاف «صلاح»، خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة extra news، أنه يتقدم بشكره أيضا لكل الجهات المسؤولة والمعنية، وبالأخص القوات المسلحة ووزارة الخارجية والسفارة المصرية بأفغانستان.

وكان وصل، منذ قليل، أفراد الجالية المصرية في دولة أفغانستان، عقب إعادتهم بطائرة عسكرية إلى مطار شرق القاهرة العسكري بسلام.

جاء ذلك بعد توجيهات رئاسية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، التي تضم البعثة الأزهرية والجالية المصرية ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان.

ويأتي ذلك، في إطار اهتمام الدولة المصرية في رعاية أبناءها في الخارج، وتوفير أعلى درجات الحماية لهم، تجنبا لأية مخاطر قد يتعرضون لها، بسبب الظروف التي تعيشها دولة أفغانستان في الفترة الماضية.