منى زكي: أول ما شفت أحمد حلمي قلت عليه رخم.. وفجأة اعترف لي بحبه

أكدت الفنانة منى زكي على شعورها بسعادة الجمهور بها وبزوجها الفنان أحمد حلمي كزوجين، مضيفة: «بقا خايفة انهم يبقوا فاكرين الحياة زي ماهم بيشوفوها بس ويبقوا متوقعين ان الحياة زي ما هم بيشوفوها من برة بس».

اللقاء الأول مع أحمد حلمي

وتذكرت منى زكي خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» اللقاء الأول مع زوجها الفنان أحمد حلمي «أول مرة قابلت حلمي كنت في مكتب الأستاذ محمد فوزي المنتج وكنا هنعمل مسرحية بطولة عامر منيب الله يرحمه وكنا كتير قوي وبعدين فجأة المنتج محمد فوزي قالي فيه دور بفكر أجيب فيه أحمد حلمي ووقتها حلمي كان بيعمل برنامج لعب عيال».

طلع رخم قوي

وأضافت: «معرفش شكله إيه ووشه إيه بس فعلا برنامج لعب عيال بنتفرج عليه أنا ومامتي ولما المنتج قالي عايز أجيبه قولت يا ريت ده برنامجه لذيذ قوي وكنت عايزة أشوف وشه لأنه بيطلع في البرنامج بضهره والمهم جابه المكتب وقاعدة في المكتب مع الأستاذ محمد فوزي ولقيت حد سلم عليا ومبصش عليا وهو بيسلم وقعد اتكلم مع محمد فوزي وجاله تليفون ودخلنا البلكونة أنا ومحمد فوزي وبيقولي إيه رأيك قولت له رخم قوي وده ألذ قوي في التليفزيون وحقيقي لا مش لذيذ قال لي لا ما هو هيمثل».

فجأة اعترف لي إنه بيحبني

وتابعت: «بدأنا بروفات ولقيته لذيذ وبعدين عملنا مسرحية وكنت همشي منها وجه بيقولي انتي مش جاية بروفات تاني قلت له ليه قالي عشان لو مش جاية تاني ناخد نمر بعض ونسأل على بعض يعني وهو حس إني مش جاية وقولت له غالبا هفك مش هكمل واخدنا نمر بعض وبقينا نتكلم في التليفون عادي وبقينا أصحاب قوي وعرفته على أصحابي المقربين قوي وفجأة اعترف لي إنه بيحبني».

وتذكرت منى زكي موقف فعله أحمد حلمي لكي يتقرب لها حيث سقط منها هاتفها المحمول أثناء سيرها بسيارتها و«داست» عليه سيارة ملاكي وحزنت على ضياعه بشدة لتفاجأ بعدها بأحمد حلمي يحضر لها هاتفها وهو سليم تمامًا.