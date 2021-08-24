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منى زكي تكشف كواليس مشاركتها في «لعبة نيوتن»: كنت بسخف على نفسي 4 سنين

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محمود البدوي
01:20 ص | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
الفنانة منى زكي

الفنانة منى زكي

كشفت الفنانة منى زكي، كواليس مشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عُرض في الموسم الرمضاني السابق، إذ قالت «كان بقالي أربع سنوات قاعدة في البيت، بييجلي شغل بس مش أحلى حاجة، مش الحاجة اللي محمسة، وفضلت أغلس على نفسي، لأنها مكنتش حاجات وحشة أوي، ساعات ببقى سخيفة على نفسي، ولاقيت تامر محسن مخرج المسلسل بيكلمني».

وافقت على مشاركتي في «نيوتن» بعد عرض الدور علي

وأضافت «زكي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن المخرج تامر محسن عرض عليها المشاركة في هذا المسلسل، ووافقت على الفور، كونها ترى أنهم مخرجون لديهم شخصية، ويحب المناقشة في وجهات النظر، «المخرج حكى لي كل المواصفات وحكى لي الحدوتة كاملة، عجبتني الشخصية».

كان نفسي أوي أشتغل مع تايسون

وأشارت الفنانة، إلى أن المخرج سرد لها بشكل حدوتة ماذا ستقدم في المسلسل، «وبدأنا نصور كان معانا حبة حلقات مكتوبة حلوة أوي، ورشة جميلة كلهم ناس موهوبة لأبعد الحدود، كل الشخصيات ليها طعم، الشخصيات اللي بيكتبوها حلوة أوي، وأنا بقرأ الأحداث حلوة أوي، مش مفتعلة، جاية كده بالهداوة، زي الأحداث اللي عمالة تكبر، شرح الاستاذ تامر كان اتنفذ في ورق، كان نفسي أوي اشتغل مع تايسون».

فرحت باختيارات المخرج تامر محسن

وتابعت: «عمري ما كنت اشتغلت مع الفنان محمد ممدوح الشهير بتايسون، أما الفنان محمد فراج فكنت اشتغلت معاه في الفيلم اللي قبل المسلسل، وبحبه أوي برضوا، وفرحت طبعا بالأستاذ سيد رجب، انبسطت أوي من اختيارات الأستاذ تامر».

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