حالات حصول المطلقة على معاش زوجها في قانون التأمينات

مزايا عديدة تضمنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد لمستحقيه، ومن بين هذه الفئات حق المطلقة في الحصول على معاش شهري من زوجها السابق المتوفى.

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروطا لأحقية المطلقة في الحصول على معاش طليقها، ومن بين هذه الشروط استمرار الزواج يكون من المؤمَّن عليه مدة لا تقل عن 20 سنة، وأن يكون هذا الزواج موثقا بشكل رسمي، أو مُثبتا بحكم قضائي نهائي، ومنح قانون التأمينات الاجتماعية الحق للهيئة القومية للتأمينات، كما تضمَّن القانون أن يكون قد طلقها رغم إرادتها وليس بإرادتها سواء من خلال خلع أو طلبها الشخصي بذلك.

وانتبه المشرع إلى عدم توثيق بعض السيدات للزواج، ولهذا السبب منح للمطلقة الحق في تقديم مستندات أخرى لإثبات زواج المُطلقة من المؤمَّن عليه سابقا، في حال تعذر إثبات زواجها منه بالطرق الأخرى سواء كان حكما قضائيا أو حتى زواج مؤثق لدى الجهات الرسمية.

الزواج الثاني

واشترط قانون التأمينات والمعاشات ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره، وإلا سقط حقها.

كما اشترط القانون ألا يكون للمطلقة دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، وفي جميع الأحوال يرد الباقي على الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.

الفئات المستحقة للمعاش

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الفئات المستحقة للمعاش وهم الأرملة والأولاد والإخوة والأخوات والوالدين، ويجوز لابنة المتوفى الحصول على معاش والدها بعد وفاته في حالة عدم زواجها وفي حالة الطلاق تحصل على معاش والدها.

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، وكذلك إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري.

فض التشابكات المالية

ويتميز قانون المعاشات الجديد فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.