الحسيني ينحني تقديرا لـ السيسي بعد عودة المصريين من أفغانستان «فيديو»

انحنى الإعلامي يوسف الحسيني تقديرا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الهواء، بعد إعادته الجالية المصرية الموجودة في أفغانستان.

وقال الحسيني خلال تقديمه حلقة أمس الإثنين من برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، «بفضل القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة الواعية المحبة فعلا المهتمة بأدق التفاصيل للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيس جمهورية مصر العربية شفتوا المشهد ده».

وأضاف الحسيني: «تم إعادة الجالية المصرية من أفغانستان بمنتهى السلام والأمان في ظل إجراءات احترازية وطبية وعربيات إسعاف وعربيات خدمات إدارية عشان توصل الناس للبيوت».

وتابع: «43 مصري دول إجمالي دون إنقاص فرد واحد من المواطنين وكانوا موجودين هناك وفيهم البعثة الأزهرية وفيهم مسؤولي السفارة المصرية ويعودوا لأرض مصر بمنتهى السلام والأمان».

مشهد يستوجب الانحناء

وتحدث الحسيني عن مشهد إعادة المصريين من أفغانستان «هذا المشهد يستوجب الانحناء محبة وتقديرًا أولا للرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضًا لسيادة الوزير عباس كامل ورجال المخابرات المصرية وكل من عمل على هذا الملف وحقيقي أنا لازم أنحني بجد»، ثم انحنى تقديرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الحسيني «استحالة نشوف المشهد ده من 20 سنة وكان هيبقى صعب وفي أسبوع المصريين يتجمعوا والطيارة المصرية تنزل في مطار كابول وتجيب ولاد مصر بمنتهى الكرامة وبمنتهى الإنسانية وبمنتهى السلم والأمان إلى أرض الوطن ودي محصلتش زمان وده يمكن مش أول مرة والمصريين قبل كده اتاخد لهم في ليبيا ورجعوا من ليبيا في منتهى الأمان».

واستطرد: «المصري في باريس زي المصري في كابول»، مضيفًا: «ابتسم أنت في الجمهورية الجديدة ابتسم أنت في دولة 3 يوليو وقول تحيا مصر من قلبك».