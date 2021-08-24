ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع» ‏عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك

شهدت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏نيويورك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎227.99‎‏ نقطة أو ‏‎1.55‎‏%، ليسجل ‏‎14942.65‎‏ نقطة، فيما قفز مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎215.63‎‏ نقطة، بما يعادل ‏‎0.61‎‏% ليحقق ‏‎35335.71‎‏ نقطة.

كما أغلق ‏مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» على ارتفاع بـ ‏‎37.86‎‏ نقطة، أو ‏‎0.85‎‏ % إلى ‏‎4479.53‎‏ نقطة.‏

وفي سياق آخر، قفزت أسعار النفط أكثر من 5%، أمس الاثنين، وعزز تراجع الدولار والصعود قوي لأسواق ‏الأسهم العالمية العقود الآجلة للخام بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي.‏

عقود «خام برنت القياسي» تسجل عند التسوية 68.75 دولارا للبرميل

وأغلقت عقود «خام برنت القياسي» العالمي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولارات، أو 5.5 %، ‏لتسجل عند التسوية 68.75 دولارا للبرميل.‏

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولارات، أو 5.6 %، لتبلغ عند ‏التسوية 65.64 دولارا للبرميل.

وفي كوريا الجنوبية، أظهرت بيانات من «بنك كوريا المركزي»، اليوم، بأن نزعة المستهلك تراجعت في أغسطس الجاري على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الكستجد «كوفيد 19»، ما يمثل تراجعا للشهر الثاني على التوالي.

وبلغ مؤشر ثقة المستهلك المركب 102.5 لشهر أغسطس، متراجعا بـ0.7 نقطة، فيما بلغ المؤشر الفرعي لتقييم المواطنين للظروف الاقتصادية 77 في أغسطس، تراجعا من 82 في يوليو، بينما بلغ المؤشر الذي يقيس ثقة المواطنين تجاه الظروف الاقتصادية في المستقبل 90 نقطة من 92 نقطة الشهر الماضي.

وسجلت السلطات في كوريا الجنوبية، 1509 إصابة جديدة بـ«كورونا» مسجلة أكثر من 1000 إصابة لمدة 49 يوما متتالية، كما سجلت السلطات، 6 حالات وفاة جديدة بالفثيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2228 وفاة.

ويرجع الارتفاع في الإصابات في العاصمة «سول» والمناطق المجاورة، إلى سلالة «دلتا» الهندية، التي أظهرت علامات على الانتقال بشكل أسرع في المناطق خارج منطقة العاصمة.