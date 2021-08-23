آخر مستجدات أعمال «حياة كريمة» في دمياط: تأهيل وتبطين الترع (صور)

كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، آخر مستجدات أعمال المبادرة في محافظة دمياط، حيث تم إجراء جولة تفقدية لمتابعة أعمال تأهيل وتبطين الترع بمركز كفر سعد بدمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من قبل إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط ومنسقي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

متابعة مشروعات تأهيل وتبطين الترع بقرى كفر سعد

وخلال الجولة، تممّ رصد الاحتياجات الأساسية بكل القطاعات بقرى كفر سعد المدرجة بمرافقة عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، يحيى القناوي نائب رئيس الوحدة المحلية، وممثلي مديرية الري لرصد ومتابعة مشروعات تأهيل وتبطين الترع بقرى كفر سعد.

حيث تمّ المرور على الترع المخطط تأهيلها وإعادة تبطينها وهي:

1- ترعة المشالب بالمحمدية بطول 4 كيلو مترات.

2- بقرية الابراهيميه القبلية بطول 3 كيلو مترات.

3- ترعة الوسطاني بكفر الوسطاني.

4- وترعة أم عامر بتفتيش ثان بطول 2 ونصف متر.

وتمت متابعة أعمال تأهيل وتبطين ترعة البنك بأم الرزق بطول 5500 متر، وكذا إنشاء 4 كباري لخدمة أهالى القرية، كما تم تفقد الإنشاء الجارية لمجمع الخدمات بقرية الوسطاني.

إنشاء كوبري مشاه على ترعة بحر بسنديلة بكفر المرابيعن

وفي سياق متصل، بحث نائب محافظ دمياط إمكانية إنشاء «عداية كوبري مشاة» على ترعة بحر بسنديلة بكفور الغاب، وإنشاء كوبري مشاه على ترعة بحر بسنديلة بكفر المرابيعن، واحلال وتجديد كوبري يقع على ترعة الخزان، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتسعى المبادرة لتحسين مستوى معيشة نحو 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف، تتضمن المبادرة تنمية 4658 قرية في 175 مركزًا على مستوى محافظات مصر، وتضمّنت المرحلة الأولى القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر، 700 مليار جنيه التكلفة الإجمالية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.