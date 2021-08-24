ارتفاع أسعار البيض الأبيض جنيه وثبات سعر الأحمر والبلدي

انخفضت أسعار البيض بشكل واضح خلال الأيام الماضية، وفق الأسعار التي أعلنتها مزارع البيض في مصر وبورصة أسعار البيض.

وارتفعت أسعار البيض الأبيض اليوم 24 أغسطس 2021 جنيها واحدا مقارنة بأمس، حيث سجل سعر طبق البيض 36 جنيها اليوم بدلا من 35 جنيها أمس.

واستقرت أسعار البيض الأحمر في المزارع، حيث سجل الطبق 38 جنيها، أما البيض البلدي فاستقر سعره عند 48 جنيها.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن أسعار البيض منخفضة في الوقت الحالي بشكل كبير، ولكن تجار التجزئة لم يخفضوا السعر للمستهلكين بالنسبة التي تعادل مقدار انخفاضها.

السيد: يجب تشديد الرقابة على المحلات للضبط المخالفين

وأضاف السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن يكون هناك رقابة بشكل أكبر من قبل الجهات المسؤولة على محلات البيع بالتجزئة، وذلك لمحاسبة المستغلين الذين يرفعون أسعار البيض بالرغم من انخفاضها في المزارع.

وأشار إلى أن هناك زيادة تقدر بحوالي 2 جنيه في أسعار البيض التي من المفترض أن يتم البيع بها، حيث تبيع المحلات البيض بـ42 جنيها للطبق الأبيض، رغم أنه من المفترض أن يتم بيعه في المحلات بنحو 39 جنيها أو 40 جنيها، كما أن هناك بعض المناطق التي يرتفع فيها الأسعار أكثر وهناك محلات فيها السعر أقل على حسب المنطقة.

ويعتبر البيض من أحد المكونات الرئيسية التي تسخدم في الوجبات على طاولة الطعام في مصر، كما يدخل في العديد من الوصفات، كما أنه من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، ويعد أحد الأصناف الرئيسية التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية.