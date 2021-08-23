«البلدي» بـ48.. ثبات أسعار البيض في المحلات رغم انخفاضها بالمزارع

شهدت أسعار البيض انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية في الأسعار المعلنة من قبل مزارع البيض في مصر، وبلغ سعر البيض الأبيض اليوم 23 أغسطس 2021 حوالي 35 جنيها للطبق في المزارع والبورصة الخاصة بأسعار البيض.

وانخفض سعر البيض الأحمر في المزارع، حيث سجل الطبق 38 جنيها، كما بلغ سعر طبق البيض البلدي 48 جنيها.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن اسعار البيض انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في المزارع، إلا أنها مازالت مرتفعة في محلات التجزئة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك عدم انضباط في محلات البيع بالتجزئة ومازال المواطنين يشتكون من ارتفاع أسعار البيض.

السيد: انخفاض أسعار البيض في المزارع وثباتها في المحلات

وأشار إلى أن هناك محلات تبيع البيض بمبلغ 42 جنيها للطبق الأبيض، رغم أنه من المفترض أن يتم بيعه في المحلات بحوالي 39 جنيها أو 40 جنيها، كما أن هناك عددا من المحلات تلتزم بالفعل بالمبلغ، ولكن هناك أخرى لا تلتزم، وهو ما يتطلب زيادة الرقابة على الأسواق.

وانخفضت أسعار البيض منذ الأربعاء الماضي بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت في المزارع بنحو 4 جنيهات في سعر الطبق.

ويعتبر البيض من المكونات الرئيسية في الوجبات على طاولة الطعام المصرية، كما يدخل في العديد من الوصفات، حيث يعد أحد المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، كما يعد أحد الأصناف الرئيسية التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية.

ويعتبر البيض مصدر رئيسي لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز لاحتوائه على فيتامين «d»، ويؤدي نقصه إلى ضعف تلك المهارات، ومن المهم الحفاط عليه من خلال تناول صفار البيض.