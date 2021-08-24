عميد «الفنون الجميلة» بحلوان: 230 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات 2021

قال الدكتور سيد قنديل، المشرف على اختبارات القدرات 2021 بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن مساء أمس الاثنين كان آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات 2021، وذلك بعد مدها فوق الموعد المحدد لها والتي كان آخره 19 أغسطس الجاري.

230 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات 2021

وأضاف «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يقرب من 230 ألف طالب وطالبة سجلوا لاختبارات القدرات 2021 حتى أمس، موضحًا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى تم الانتهاء منها، لافتا إلى أنه تم رصد حالات اشتباه بسيطة جدًا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس اللجنة المشكلة بالإشراف على اختبارات القدرات، أن يجرى حاليًا دراسة التوسع في أداء اختبارات القدرات لعدد من الكليات المختلفة خلال السنوات المقبلة؛ من أجل العمل على اختيار الكفاءات من الطلاب للتخصصات المختلفة؛ لتخريج شباب متميز يتمتع بالعديد من المهارات المختلفة التي تناسب التخصصات العلمية.

في سياق آخر، أكد عدد من رؤساء الجامعات أنه يجرى حاليًا التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، خلال تنسيق المرحلة الأولى 2021 بمعامل التنسيق الإلكتروني المختلفة، على أن تنتهي غدًا الأربعاء؛ تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.