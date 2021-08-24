مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث بصحراوي قنا

لقى شخصان مصرعهما، اليوم، فيما أصيب 5 آخرين، من اسرة واحدة، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من حدود محافظة سوهاج.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة بطريق «قنا - سوهاج»، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى.

وقال مصدر طبي إن مستشفى قنا العام استقبل «خليفة عبدالعال السيد، 55 عاماً، جثة هامدة، ومرام خليفة عبدالعال السيد، 8 سنوات، جثة هامدة»، كما استقبل المستشفى قنا الجامعي المصابين «أمل هاشم محمد، عبدالله خليفه السيد، 10 سنوات، وشقيقته منة الله خليفه، 14 عاماً، عبدالرحمن خليفه عبدالعال، 4 سنوات، مريم خليفة عبدالعال، 6سنوات».

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لرفع أثار الحادث، وتسير حركة السيارات، فيما رفع رجال المرور تقريرا بأسباب الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.