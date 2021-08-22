بتر وكدمات.. أسماء المصابين في حادث أتوبيس فريق دسوق لكرة السرعة

شهدت الطريق الزراعي بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، حادثًا مروعًا لفريق كرة السرعة، التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بعد اصطدام الأتوبيس بكسارة أسفلت، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف، ونُقل المصابون إلى مستشفى بركة السبع العام، وتم بعض الحالات الخطرة إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم.

أسماء مصابي فريق كرة السرعة بكفر الشيخ

وأصيب في الحادث 11 لاعبًا من فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهم روميساء محمد سويلم 14 سنة، مصابة بكسر مفتت بالزراع الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد وائل عتماني 19 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه حوالى، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وإبراهيم محمد طيبة، 30 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وحسناء فريد الخولي، 13 سنة، ببتر بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون بمركز دسوق بكفر الشيخ.

كما أصيب في الحادث، أسيل محمد أبو شلوع، 16 سنة، ببتر بأصابع اليد اليمنى، ويحيى أشرف سعودي، 17 سنة، بجرح قطعي بالوجه وسحجات بالذراعين، ومحمد سامح حمدي علام، 14 سنة، مصاب بما بعد الارتجاج، ولميس ياسر البصطاوي، 14 سنة، ببتر بالذراع الأيمن، ومحمد صادق البصطاوي، 22 سنة، بخلع بالكتف الأيسر، وياسين صابر أبو طالب، 11 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، وحنان خالد الخطيب، 20 سنة، مصابة بسحجات وكدمات.

محافظ المنوفية يتفقد مصابي حادث أتوبيس فريق كرة السرعة

وزار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مصابي حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، والذي وقع فجر اليوم علي طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بقرية مصطاي، التابعة لمركز ومدينة قويسنا، وقرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل حالة.

وأكد محافظ المنوفية، تسخير كل إمكانات المحافظة لخدمة المصابين، وأضاف أنه سيتابع بنفسه حالتهم، وشدد علي سرعة تقديم الإسعافات الأولية لهم، إضافة إلى إجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي.