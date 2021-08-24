الأرصاد: طقس مستقر اليوم.. وارتفاع درجات الحرارة جنوب الصعيد الخميس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ثبات درجات الحرارة خلال الأيام الجارية حول معدلها الطبيعي، وذلك على مناطق السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ولكن جنوب البلاد سيتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يجلب رياح شمالية شرقية ويزيد من ارتفاع درجات الحرارة على مناطق جنوب الصعيد اعتبارا من يوم الخميس، ويستمر الارتفاع حتى يوم الأحد المقبل على الأقل، بمعدل من درجتين لـ4 درجات عن القيم وتسجل 40 درجة و41 درجة.

تجنب التعرض لآشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن درجات الحرارة من الممكن أن ترتفع بمناطق جنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، متجاوزة الـ44 و45 درجة، مشددا على ضرورة حرص أهالي صعيد مصر على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

وتابع: أما المناطق الشمالية مستمرة في ارتفاع نسب الرطوبة، وهذا الأمر طبيعي لمثل هذا التوقيت من العام في شهر أغسطس، حيث تكون نسب الرطوبة تتجاوز 90% على السواحل الشمالية، وتصل لـ85% وتتجاوزها على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل.

رياح شمالية شرقية الأيام المقبلة

وكشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن مصر ستتعرض لرياح شمالية شرقية الأيام المقبلة ستعمل على نشاط الرياح على المناطق المكشوفة وخصوصا المدن الجديدة، ومناطق متفرقة من البلاد، مما يقلل من الشعور بالرطوبة خلال فترات الليل.