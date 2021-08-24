5 سيارات إطفاء سيطرت عليه.. حريق يلتهم منزلا في العياط

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب في منزل بمنطقة العياط بالجيزة، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، حيث أتت النيران على محتويات المنزل بالكامل.

حريق يلهتم منزل مكون من طابقين

وجاء في محضر الشرطة والتحقيقات أن بداية الواقعة، كانت بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، صباح اليوم، يفيد باشتعال النيران في منزل بمنطقة العياط.

وعلى الفور أمر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق، وانتقلت قوة من المباحث، تحت إشراف العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى منطقة الحادث.

وتمكنت القوات من إخماد السنة اللهب، وتبين من خلال الفحص والمعاينة ان الحريق نشب في منزل مكون من طابقين، وأن سبب الحريق ماس كهربائي حدث في غرفة النوم، ثم اشتعلت النيران في باقي محتويات الطابق الأول، وامتدت إلى الطابق الثاني.

انتداب المعمل الجنائي

عقب السيطرة على الحريق، أمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مكان الحادث وجرى عمل حصر للتلفيات.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

النيابة تعاين حريق العمرانية

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل مساء أمس، إلى الحريق الذي نشب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ورجحت التحريات بأن الحريق بسبب ماس كهربائي، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.