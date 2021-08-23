حريق جامعة كفر الشيخ.. 7 سيارات إطفاء ولجنة فنية لفحص الأسباب

سيطرت 7 سيارات إطفاء على حريق جامعة كفر الشيخ، الذي شب في الطابق الثالث بمبني كلية الثروة السمكية، في الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين، حيث انتقلت قيادات جامعة كفر الشيخ والمحافظ ونائبه للمكان، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، بينما دفع مرفق إسعاف المحافظة برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق، بـ5 سيارات إسعاف لتأمين الحريق، ونقل المصابين.

حريق جامعة كفر الشيخ.. لجنة لفحص الأسباب

وقرر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لبحث أسباب حريق جامعة كفر الشيخ، الذي شب في كلية الثروة السمكية، مؤكداً أنه حتى الآن لم يعرف سبب الحريق، لكن ستباشر اللجنة عملها لمعرفة الأسباب، موضحاً أن الحريق شب في مدرج تعليمي مشددا على محاسبة المقصرين حال وجود اهمال.

ماس كهربائي وراء حريق جامعة كفر الشيخ

ورجحت مصادر مطلعة أن ماس كهربائي وراء حريق جامعة كفر الشيخ، مشيرة إلى انتقال الأدلة الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، إلى مكان الحريق للمعاينة والوقوف على أسبابه، خاصة أنه نشب في وقت مبكر، كما انتقلت القيادات الأمنية إلى المكان للمعاينة وجرى تحرير محضرا، فيما انتقل فريقا من النيابة العامة لمعاينة الحريق وكلفت المباحث بالتحري عن أسبابه.

بيان بأسباب حريق جامعة كفر الشيخ

ومن المقرر أن يصدر رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق الدسوقي، بيانا تفصيليا، بأسباب حريق جامعة كفر الشيخ، بعد انتهاء اللجنة المشكلة من كلية الهندسة من إعداد تقرير مفصل حوله، تمهيدا لتقديمه للجهات المختصة، كما ستفحص الأدلة الجنائية المكان، بعدما تمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران دون خسائر في الأرواح.