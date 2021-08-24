تدريبات وحملات.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع (انفوجراف)

جاء في العدد الثالث من إصدار «الزراعة في كل مصر»، الذي أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، بالإنفوجراف والفيديو، بيانا بالجهود والأنشطة التي نفذتها مديريات الزراعة والطب البيطري في محافظات الجمهورية، في الفترة من 17 حتى 23 أغسطس الحالي.

دورات تدريبية على تسجيل استمارة كارت الفلاح الذكي

وفي محافظة القليوبية، شارك وكيل وزارة الزراعة في اجتماع مع محافظ القليوبية، في شبين القناطر لمتابعة ما تم تنفيذه في مبادرة حياة كريمة ونسبه الإنجاز في كل قطاع، كما جرى عقد دورة تدريبية حول الري الحديث وفوائده، ودورات تدريبية لجميع مراكز المحافظة على تسجيل استمارة كارت الفلاح الذكي، كما جرت متابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمراكز المحافظة.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، طلاب التدريب الصيفي لـ7 جامعات مصرية، بمحطة البحوث الزراعية بسرس الليان، وجرى تنظيم الزيارات للطلاب، تضمنت مصنع للأعلاف والوقوف على دورة الإنتاج، ومعمل تحليل الأراضي بالمديرية، وبعض الصوب الزراعية، فضلا عن مجموعة من المحاضرات والمناقشات العلمية.

ونظم معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع شبين الكوم دورة تدريبية بعنوان تطبيق نظام الحاسب في المنشآت الغذائية، فضلا عن شن حملة تفتيشية على محلات الاتجار في المبيدات، أسفرت عن ضبط عدد من المحلات التي تزاول النشاط دون ترخيص من جهة الاختصاص.

وفي محافظة الدقهلية، جرى فتح باب التقدم لإقامة مواقع جمع قش الأرز، وتشكيل لجنة لدراسة صلاحية المواقع، كما نسّقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية مع مباحث التموين، بحملات على المحلات والمطاعم والأسواق، حيث جرى ضبط 10 أطنان و623 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، ومنتجات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 10 محاضر مخالفة.

تطوير مراكز تجميع الألبان ومعالف الماشية ومزارع الإنتاج الداجني بديرب نجم

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، تطوير مراكز تجميع الألبان ومعالف الماشية ومزارع الإنتاج الداجني بمركز ديرب نجم، فضلا عن عقد ورشة عمل لتدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.

وانتهت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة خلال شهر يوليو من فحص واختبار 858 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا و727 رأس ضد مرض الدرن بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، فضلا عن ضبط مجزر دواجن غير مرخص و2 طن و443 كجم دجاج وهياكل وأجزاء دجاج و750 كجم أسماك و109 كجم لحوم مجمدة ومصنعة مخالفة خلال الحملات التفتيشية.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، الأسمدة والمحاصيل الصيفية، حيث تم المرور على مركز الرياض، وافتتاح الدورة التدريبية للعاملين بمشروع كارت الفلاح بالمحافظة، وتواصل مديرية الزراعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، من خلال حملات مكثفة، حيث جرى إزالة 12 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمركز إيتاي البارود، وتواصل مديرية الزراعة بالإسكندرية، حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مناطق المعمورة والعامرية.

ووفقا للحصاد الأسبوعي للمحافظات، عقد اجتماع تنسيقي بين مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد والبنك الأهلي المصري، وجرى مناقشة آليات تفعيل ومساهمة البنك في المشروعات الزراعية للمزارعين وأحياء مشروع البتلو ومراكز الألبان، ومتابعة حصاد محصول الأرز، وبدء تنفيذ البرنامج التدريبي للجمعيات الزراعية ببورسعيد لتدريب مسؤولي كارت الفلاح على تشغيل المنظومة، وعقد اجتماع مع وكيل وزارة الري لتفعيل القرار الوزاري المشترك بشأن تأهيل المساقي الخصوصية على مستوى الزراعات، واستكمالا لاجتماع اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار، وتنفيذا للقرار 438 لسنة 2019 بإزالة المزارع السمكية المخالفة، وتهيئة المنطقة للاستصلاح الزراعي واستكمال أعمال البنية التحتية لشبكة الري والصرف، كما تم بالتعاون مع مسؤولي وزارة الري إزالة 55 فتحة استعدادا لإزالة المزارع السمكية المخالفة والتي كانت تعتمد على مياه مصرف بحر البقر.

وفي محافظة دمياط، جرت مناقشة بعض الإجراءات بشأن القرار الوزاري المشترك، لتأهيل المساقي الخصوصية ومتابعة المشروع القومي لتنمية القرية المصرية (حياة كريمة) ومتابعة تسليم المواقع المخصصة للمجمعات الزراعية للبدء في التنفيذ، فضلا عن لقاء بمجلس إدارة الجمعية الزراعية بمركز كفر سعد، لمناقشة الانتهاء من تسليم بطاقات كارت الفلاح، ومتابعة الزراعات الصيفية والمرور على زراعات القطن، والمرور على عنبر الإنتاج الداجني التابع للمجلس الزراعي بكفر سعد، ومواقع إقامة مجمعات الخدمات الزراعية، لمتابعة أعمال التسليم وأعمال التنفيذ، فضلا عن اجتماع مع مديري الإدارات والتعاون الزراعي ومسؤولي كارت الفلاح لتنشيط توزيع الكروت واعتماد التسجيل من خلال المديرية والإدارة الزراعية والجمعيات الزراعية، ومتابعة دورة تسمين ابيض بمزارع (عزب العرب - الركابية).

قوافل بيطرية مجانية لتوقيع الكشف البيطري وتحصين الثروة الحيوانية في «الحمام» بمطروح

كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، 3 قوافل بيطرية مجانية لتوقيع الكشف البيطري وتحصين الثروة الحيوانية بمدينة الحمام، كما تم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي للجمعيات الزراعية بمحافظة الفيوم لتدريب مسؤولي كارت الفلاح على تشغيل المنظومة، كما تم تفقد 6 حقول لمحصول القطن التي تتم بها عمليات الجنى بمركز طامية، والمرور على حقول محصول دوار الشمس الزيتي.

وتواصل مديرية الزراعة، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الفيوم في قرى (سيلا – وهواره – السبعة – علام)، والانتهاء أيضا من إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية منشأة سنورس والتي تستهدف خدمة 25 من قرى مركز سنور.

ووقّعت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، بروتوكولا مع مؤسسة «رؤية حياة»، في اطار حرص الدولة على استغلال الأصول غير المستغلة نتيجة لعدم توافر الموارد البشرية لخروج عدد كبير من المهندسين على المعاشات ،حيث ينص البرتوكول على إعادة التدريبات التي كانت تتم بالمركز بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتم تنميه مهارات المرأة في مجال الألبان والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني.

ونظمت مديرية الطب البيطري بأسوان، حملات تفتيش مكثفة ومكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والمطاعم، حيث جرى ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة وتم تحرير 3 محاضر.

وعقد اجتماع تنسيقي بين مديري مديريتي الزراعة بشمال سيناء وبورسعيد، لبحث أهم معوقات تنمية منطقة سهل الطينة ضمن الحدود الإدارية للمحافظتين، ونفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء تدريب مسئولي الادارات والجمعيات والمديرية بشأن كيفية إضافة استمارة حائزين على المنظومة الإلكترونية لكارت الفلاح من خلال التابلت الموجود بكل جمعية، وكيفية اعتمادها من خلال كل أجهزة الكمبيوتر في كل إدارة والمديرية.

يذكر أنّ مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بالقطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.