ماذا تفعل إذا تخلّفت عن موعد تلقي لقاح كورونا أو الجرعة الثانية؟

لا يختار المواطنين موعد تلقيهم اللقاح، بل تحدده وزارة الصحة بعد تلقيها رسالة المواطن التي تفيد برغبته في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، لكن بعض من تلقى رسالة بموعد تلقي اللقاح لم يستطع الذهاب في الموعد، وهو ما كثرت التساؤلات بشأنه «كيف يعوضون الأمر؟»، خاصة إن كان الموعد مخصص لجرعتهم الثانية.

وتيسيرا على المواطنين، منحت وزارة الصحة والسكان فرصة للمواطنين الذين تخلفوا عن موعد الحصول على لقاح كورونا الجرعة الأولى، للتسجيل مرة أخرى، حيث يسجل الشخص عبر موقع اللقاح الذي خصصته وزارة الصحة، ويكتب رقم التسجيل الخاص به لتظهر له حالة طلبه بإلغاء الموعد، ثم يعاد تفعيل الطلب وتحديد موعد آخر.

كما يمكن للمواطن التواصل عبر الخط الساخن للتطعيم رقم 105، والإبلاغ بالتخلف عن الموعد، وعليه سيتمّ إلغاء طلب التسجيل القديم، وتفعيل طلب موعد جديد.

ويتساءل كثيرون عن حالة من يتخلف عن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وهو ما أوضحته الدكتورة سمية سواميناثان كبير علماء منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع التغريدات تويتر، قائلة إنّ المدة التي تفصل معظم اللقاحات ذات الجرعتين تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بين الجرعتين الأولى والثانية، مشددة على أهمية تلقي الجرعة الثانية.

How far apart should the doses of #COVID19 vaccines be?

What if I miss my second dose?

Can I get two doses from two different manufacturers?

How was safety of vaccines ensured?

WHO’s Chief Scientist, @doctorsoumya explains in #ScienceIn5 pic.twitter.com/XlKmbllsIC