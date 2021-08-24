أستاذ فيروسات تحذر الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا: معرضون لدلتا بلس

حذرت الدكتورة سماح علي لطفي، أستاذة الفيروسات والمناعة بالمعهد القومي للأورام، وأستاذ الفيروسيات بمركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية، الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح من خطورة إصابتهم بمتحور دلتا بلس من فيروس كورونا المستجد: «جرعة واحدة من اللقاح هتخلي الموضوع في منتهى السوء لمتحور دلتا وهتخلي الحماية 30%»، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

وأوضحت لطفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن من حصلوا على جرعة واحدة يجب عليهم الحذر: «خلوا بالكوا بقا نلبس ماسكات وتباعد اجتماعي وكل الإجراءات الاحترازية لأنه أصبح أكثر عرضة للمتحور ده واللي أخد جرعتين يستنى أسبوعين أو تلاتة عشان ياخد حماية كاملة».

ولفتت «لطفي» إلى أن الفيروس يتحور ليحافظ على نفسه، مشيرة إلى أن متحور دلتا بلس جمع الطفرات التي حدثت في الجزء الذي يمسك بالخلية، وأنه استطاع الهروب من الأجسام المضادة في الجسم، مؤكدة أنه أكثر انتشارًا ومعدٍ بشكل أكبر.

متحور دلتا بلس يصيب الأطفال

وأشارت إلى أن متحور دلتا بلس يخضع للدراسات حاليًا، مؤكدة أن الأشخاص أقل من 50 عاما أكثر عرضة للإصابة وأن الأطفال يصابون أيضًا وأن هناك من يصاب بالمتحور رغم حصوله على اللقاح.

وأكدت أن متحور دلتا ظهر في الهند، مشيرة إلى أن الأمريكان قلقون من هذا التحور نظرًا لاكتشافهم قلة الأجسام المضادة لبعض من حصلوا على اللقاح ووجود اقتراحات بمنح جرعات منشطة من اللقاح.