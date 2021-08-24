الصحة توضح الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا في مصر.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة فى بيان رسمي لها، إن الممنوعين من أخذ لقاح كورونا في مصر هم الأطفال تحت 18 عاما، والسيدات الحوامل والمرضعات، مؤكدة أنهم لن يحصلوا على لقاح كورونا وسوف يجري الاعتماد على مناعتهم في مواجهة فيروس كورونا، ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة إلى السيدات الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

الصحة تجدد دعوتها للمواطنين لحجز لقاح كورونا

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بضرورة حجز اللقاح عن طريق موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، وطمأنت الوزارة، المواطنين، بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميعها فعالة وآمنة ومجانية لجميع المصريين وغير المصريين المقمين على أرض مصر.

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، قالت الوزارة إنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم أو حكة موضع التطعيم، ولم تسجل الوزارة حتى الآن أي أعراض غريبة أو خطيرة للقاحات كورونا.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وطالبت الوزارة، المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن التكدسات، لافتة إلى أنه في حالة التطعيم بلقاح كورونا لابد من اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، فاللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وتوقعت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، منتصف شهر سبتمبر المقبل، وقالت الوزارة إن هناك ارتفاعا بسيطا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وإن كانت غير مقلقة إلا أنها تدعو لأخذ الحذر.