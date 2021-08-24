كورونا يواصل اجتياح العالم.. 4.4 مليون وفاة حتى الآن

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية، حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي، بلغ حتى صباح اليوم الثلاثاء، 4 ملايين وأكثر من 454 ألف وفاة حول العالم، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 213 مليونا وما يقارب من 339 ألف إصابة، تعافى منها 190 مليونا ونحو 904 آلاف مريض في دول العالم المختلفة.

515 ألف إصابة في 24 ساعة

يواصل فيروس كورونا المستجد، التفشي في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، إذ سجلت المؤشرات أمس الإثنين، 515 ألفا و113 إصابة جديدة، وتسبب الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة في 7,650 حالة وفاة، بحسب وكالة «رويترز».

أعلى خمس دول في الوفيات

وأظهرت الإحصاءات العالمية، أن الدول الخمس التي سجلت أمس، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد على مستوى العالم، كانت على التوالي: إندونيسيا، التي تعاني من سرعة انتشار الوباء بين مواطنيها، مسجلة 842 وفاة، وروسيا 776 وفاة، وإيران 610 وفيات، والولايات المتحدة 406 وفيات، وفيتنام 389 وفاة.

أمريكا تتصدر العالم بأعلى الإصابات

أشارت البيانات المسجلة عالميا، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تصدرت قائمة الدول الخمس التي سجلت أمس، أعلى حصيلة إصابات جديدة، على مستوى العالم، خلال يوم واحد، بنحو 111,134 إصابة، تلتها إيران بتسجيل 38,657 إصابة، وبريطانيا 31,914 إصابة، واليابان 22,285 إصابة، وروسيا 19,454 إصابة.

أكثر 5 دول اجتاحها وباء كورونا

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الآن، القائمة القياسية لدول العالم في تسجيل أعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية، إذ أظهرت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: الولايات المتحدة الأمريكية 646,667 وفاة، والبرازيل 574,944 وفاة، والهند 435,050 وفاة، والمكسيك 253,526 وفاة، وبيرو 197,921 وفاة.

وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس الأكثر تأثرا حتى الآن، على مستوى العالم، من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: الولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل 38,814,596 إصابة، تلتها الهند 32,474,773 إصابة، والبرازيل 20,583,994 إصابة، وروسيا 6,766,541 إصابة، وفرنسا 6,624,777 إصابة.