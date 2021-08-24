ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 213.2 مليون حالة

استمرت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم، في الارتفاع، وسجلت الإصابات عالميا، 213 مليونا و212 ألفا و877 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات، 4 ملايين و452 ألفا و210 حالات، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 190 مليون و803 آلاف و257 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 506 إصابة جديدة بالفيروس و30 وفاة، فيما تماثل401 مريض للشفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية،، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 192089 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5034 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

وبلغ مجموع حالات التماثل للشفاء 130351 شخص، وأشارت وزارة الصحة، في بيان، إلى وجود 38 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأضافت الوزارة الجزائرية، أن 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة، و23 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 15 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

ارتفاع إجمالي إصابات ليبيا إلى 296879 حالة

وفي ليبيا، سجلت السلطات الصحية، 1625 إصابة جديدة بـ«كورونا» و25 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال «المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض»، إن إجمالي الإصابات بالفيروس، وصل إلى296879 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4076 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 976 إصابة جديدة بالفيروس و 15 وفاة ، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 790450 إصابة، فيما ارتفاع مجموع الوفيات إلى 10308 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من «كورنا» بالأردن إلى 767785 حالة

وأشارت الوزارة الأردنية، في موجز إعلامي إلى تسجيل 926 حالة شفاء، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من «كورونا» إلى 767785 حالة، فيما وصل عدد المسجلين في منصة «لقاح كورونا» إلى 3871956 شخص، وعدد متلقي الجرعة الأولى 3372285، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2763675 شخص.

وفي لبنان، سجلت لبنان 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات، إلى 592780 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 8014 حالة.

وفيب موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، 204 إصابة جديدة بالفيروس، و4 وفيات، بينما سجلت الوزارة 253 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32026 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 677 وفاة، فيما وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28420 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للانباء.

بدوره، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، جميع مواطنيه، على تلقي لقاح كورونا بعدما أكدت إدارة «الغذاء والدواء» الأمريكية أن لقاح فايزر الأمريكي، آمن وفعال ووافقت عليه بشكل كامل ونهائي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت إدارة «الغذاء والدواء» الأمريكية، منحت أمس الاثنين، الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاماً وما فوق.

الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تشهد الآن وباء غير المطعمين

وقال بايدن: «حان الوقت لتلقي اللقاح اليوم. من كان ينتظر الموافقة على لقاح فايزر، أدعوهم إلى تلقيه الآن بعدما تم ذلك»، مؤكدا أن بلاده تشهد الآن وباء غير المطعمين.

وأشار بايدن، إلى أن الإصابات بالفيروس بين المطعمين أقل بكثير من الإصابات بين غير المطعمين، موضحا أن الإدارة الأمريكية شجعت السلطات على تقديم حوافز جديدة لتلقي اللقاح بين المترددين.

وأكد بايدن، أن الأسبوع الماضي شهدت الولايات المتحدة تلقي أكثر من مليون شخص اللقاح في يوم واحد، وأضاف الرئيس الأمريكي، أن نحو 170 مليون أمريكي تلقوا اللقاح بشكل كامل.

واعتبر بايدن، أن تسريع عمليات التطعيم يعطي أملاً بالتغلب على سلالة «دلتا» الهندية في الأسابيع المقبلة، وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إنه حتى مع انتشار سلالة «دلتا» الهندية، فإن نسبة الوفيات أقل بـ70% مما كانت عليه في الشتاء الماضي.