الإسكندرية تسجل انخفاضا طفيفا بدرجة الحرارة وزيادة نسب الرطوبة والرياح

سجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا، حيث وصلت إلى 31 درجة مئوية، مع هبوب رياح جرى رفع الرايات الحمراء بشواطئ المدينة من أجل تحذير الرواد.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

ووصلت نسبة الرطوبة في المدينة الساحلية إلى 65%، مع وصول سرعة الرياح إلى 19 كيلومترًا في الساعة، وشهدت شوارع الإسكندرية، تزاحم من قبل المصطافين والرواد لنزول مياه البحر، دون الالتفات إلى التحذيرات بسبب ارتفاع أمواج البحر.

شواطئ الإسكندرية تواصل رفع الرايات الحمراء

وواصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية، بسبب هبوب رياح تسببت في ارتفاع أمواج البحر، حيث جرى تحذير الرواد والمصطافين من الدخول لعمق البحر، منعاً للغرق، خاصة مع زيادة أعداد الغرقي بسبب عدم الالتزام بالتعليمات التي تضعها إدارة السياحة على الشواطئ.

ورفعت الرايات الحمراء بعدد من شواطئ المدينة الساحلية، والتي جاء أبرزها شاطئ «إسكندر»، مع التحذير من نزول البدالات للبحر، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج ما يترتب عليه حدوث انقلاب للبدالات في الشاطئ والتسبب في حالات غرق وهو الأمر الذي حدث منذ أسابيع وتسبب في غرق عدد من الشباب.