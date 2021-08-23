لليوم الثاني.. رفع الرايات الحمراء بشواطئ الإسكندرية

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الرايات الحمراء على الشواطئ، لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاع الأمواج التي سببت 12 حالة غرق أمس في شاطئ «أبو هيف»، حيث تم إنقاذ 11 شخصا فيما لقي شخص مصرعه.

شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء

وقال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الشواطئ رفعت الرايات الحمراء بشاطئ ميامي العام وجليم والسرايا وسيدي بشر، وتم تحذير الرواد من السباحة في عمق البحر بسبب ارتفاع الامواج والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ بالشاطئ.

منع نزول البدالات في شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

واضاف رشاد لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه تم رفع الراية الحمراء بعدد من شواطئ الإسكندرية أبرزها شاطئ «إسكندر»، ومنع نزول البدالات وذلك بسبب ارتفاع الأمواج الذي قد يسبب انقلاب للبدال في الشاطئ ويسبب حالات غرق وهو الأمر الذي حدث منذ أكثر من شهر شرق الإسكندرية.

إجراءات تحذيرية على شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

وأكد أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قامت بعدة إجراءات تحذيرية لمنع المواطنين من النزول إلى المياه في ظل ارتفاع الأمواج حيث تم تكثيف الحملات لتحذير المصطافين عبر الإذاعة الداخلية بشاطئ السرايا مع استمرار رفع الراية الحمراء في الشواطئ المذكورة.

يأتي ذلك بعدما تمكن فريق «غواصين الخير»، في الإسكندرية، أمس الأحد، من إنقاذ 11 مصطافا من الغرق، أثناء وجود أعضاء الفريق في مياه البحر بشاطئ أبوهيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، للبحث عن غريق شاب لقي مصرعه في نفس الشاطئ وجرى إنقاذ 11 شخصاً آخرين كانوا يصارعون الموت غرقا بسبب ارتفاع موج البحر، وعدم وجود منقذين في الشاطئ، فيما تم انتشال جثة الغريق، وإخطار الأجهزة الأمنية.