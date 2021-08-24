وزيرة التجارة تكرم البطلة الأولمبية فريال أشرف وأسرتها (صور)

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حفل تكريم فريال أشرف، بطلة مصر الفائزة بذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، الذي أقيم بمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجهاز، وأسرة البطلة ووالدها أشرف عبدالعزيز الذي يعمل مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بالجهاز.

أول فتاة مصرية تفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية

وقالت الوزيرة، إن الإنجاز الذي حققته فريال أشرف كأول فتاة مصرية تفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية فخر لكل الشباب بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة، كما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين، حيث إن صناعة البطل الرياضي تحتاج إلى مجهود ومثابرة، مؤكدة في هذا الإطار أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم للأبطال الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية ويسطرون أسماءهم في تاريخ الرياضة.

وأضافت «جامع» أن السنوات القليلة الماضية شهدت حراكًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية لمنظومة الرياضة على مستوى الجمهورية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب المصري؛ بما يسهم في إتاحة الفرصة للشباب من كافة أرجاء مصر لشق طريقهم نحو تحقيق أحلامهم الرياضية.

فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرفًا للفتاة المصرية

من جانبه، قال الدكتور محمود ممتاز، خلال الاحتفالية، إن فريال أشرف قدمت نموذجًا مشرفًا للفتاة المصرية ومثالًا يحتذى به في التحدي والإصرار والعزيمة والمثابرة للوصول إلى ما حققته، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح ورفع راية مصر في المحافل الدولية وتحقيق المزيد من البطولات العالمية، موجهًا الشكر لوالدها وأسرتها التي عملت على ثقل موهبتها حتى حصدت الميدالية الأولى على مستوى العالم في لعبة الكاراتيه، وحققت إنجازًا يضاف إلى قائمة شرف الرياضة المصرية.

بدوره، أعرب والد «فريال» أشرف عبد العزيز عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا الشكر لوزيرة التجارة والصناعة والدكتور محمود ممتاز رئيس الجهاز، على الاحتفاء بكريمته ووسط زملائه من العاملين بالجهاز.

فيما أعربت البطلة عن سعادتها بالتكريم والاحتفالية، قائلة: إن هذا التكريم يمثل لها حالة خاصة كونه جاء داخل مقر عمل والدها الذي منحها هو ووالدتها كل الدعم سواء في حياتها الرياضية والدراسية.