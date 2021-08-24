تعليم الإسكندرية تحصد المركز الأول على الجمهورية في مسابقة «المرشدات»

حصد تعليم الإسكندرية المركز الأول على الجمهورية في مسابقة المرشدات التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية التابعة للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بتعليم الإسكندرية.

3 إدارات تعليمية بالإسكندرية تحصد المركز الأول على الجمهورية

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الإسكندرية حصدت المركز الأول على الجمهورية في المسابقة بثلاث إدارات تعليمية وهي «المنتزه وشرق والعجمي» حيث حصلت مدرسة طلائع العجمي بإدارة العجمي على المركز الأول في مرحلة الزهرات العام.

مدارس الإسكندرية حصدت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

وأضاف سعد في بيان، اليوم، أن مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات بإدارة العجمي، حصلت على المركز الأول في مرحلة البراعم، كما حصلت إدارة المنتزه على المركز الأول في مراكز التدريب، وحصلت مدرسة إيزيس الثانوية بإدارة شرق على المركز الأول على الجمهورية في مسابقة المرشدة المتقدمة.

مدارس ثانوية بالإسكندرية تحصد جوائز المرشدة

ولفت إلى أنه في إطار المسابقة ذاتها حصد التعليم الفني بالإسكندرية المركز الأول على الجمهورية في مسابقة المرشدة المتقدمة للثانوي الفني نظام الثلاث سنوات، بفوز مدرسة مصطفى كامل الصناعية بإدارة شرق، كما فازت مدرسة سموحة المتقدمة بإدارة شرق بالمركز الأول في ذات المسابقة للثانوي الفني نظام خمس سنوات .

تعليم الإسكندرية تكرم الفائزين

من جهته قام مدير المديرية بتكريم الفائزين في المسابقات المختلفة تقديرًا لحصولهم على المراكز الأولى في كافة المسابقات مشيدًا بجهود الجميع من مشرفين ومعلمين ومديري مدارس وتوجيه فني، مؤكدًا ضرورة استمرار الإسكندرية في الصدارة وارتقاء منصات التتويج، وتمت مراسم التكريم بحضور رأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور شكري محمد موجه عام التربية الرياضية وسحر عبد العزيز مسئول المرشدات.