بـ445 ألف جنيه..تشتري "تويوتاCHR" ولا "سكودا كاميك" موديل 2021؟

خلال الشهور القلية الماضية تم طرح العديد من الطرز المختلفة ما بين فئات سيارات السيدان والرياضية متعددة الأستخدامات SUV والعائلية MPV، الأكثر مبيعًا داخل السوق المحلي المصري موديل العام الجديد 2021، وخلال الأسبوع الماضي تم طرح الموديل الجديد من سيارات الكروس أوفر "تويوتا CHR" بفئة واحدة وصل سعرها إلى 445 ألف جنية، وأيضًا تم الإعلان عن زيادة على سعر طراز "سكودا كاميك" بقيمة وصلت إلى 15 ألف جنية للموديل الجديد .

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" أهم المواصفات والتجهيزات الخاصية بطرازي "تويوتا CHR" و "سكودا كاميك" ضمن فئة سيارات الـSUV موديل العام الجاري 2021، خلال مقارنة بين سيارتين في نفس الفئة السعرية .

تويوتا CHR

تم طرح الموديل الجديد من طراز "تويوتا CHR" داخل السوق المحلي بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة قدرها 113 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 185 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بنظام «CVT»، بسعة خزان للوقود تصل إلى 50 لترا.

وتأتي السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 445 ألف جنيه، ومجهزة بعدة وسائل للأمان من بينها "نظام توزيع الفرامل الإلكترونية، نظام التعليق الأمامي والخلفي، نظام مساعدة الفرامل، نظام التحكم في ثبات السيارة، نظام منع انغلاق المكابح، نظام تثبيت الفرامل، وسائد هوائية للراكب الأمي بالإضافة إلى ستارة جانبية، نظام حماية ضد السرقة، مصابيح أمامية وخلفية LED ، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس 8 بوصة، جنوط سبورت".

يصل سعر السيارة إلى 445 ألف جنية .

سكودا كاميك

تم طرح الموديل الجديد من سيارة "سكودا كاميك" مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

تتوافر السيارة بالسوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، ومزودة بعدة وسائل وتجهيزات للأمان من بينها "وسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وتوزيع الكتروني للفرامل، ومثبت ومحدد سرعة، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات ، جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED".

يصل سعر الفئة الأولى من السيارة 375 ألف جنيه، والفئة الثانية ضمن المنافسة بسعر 445 ألف جنيه.