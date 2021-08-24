«الطب النفسي» بطنطا يحصد «الماسية» من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، فوز مركز الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية الماسية للمرة الثانية على التوالي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية .

الميدالية الماسية تعد أعلى تصنيف من الجمعية الاوروبية للسكتة الدماغية

وهنأ رئيس جامعة طنطا، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بقيادة عميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بكلية الطب بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مركز الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب استطاع حصد الميدالية الماسية لعام 2021، والتى تعد أعلى تصنيف من الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية، حيث سبق له الحصول على الميدالية الذهبية والميدالية البلاتينية والماسية .

الجائزة بمثابة اعتراف دولي بجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية

وأوضح عميد طب طنطا، أن هذه الجائزة تأتى تقديرًا واعترافًا دوليًا بجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية والتى تشمل حقن مرضى السكتة الدماغية، وعمليات القسطرة المخية للسكتة الدماغية، وخدمات ما بعد الحقن والقسطرة من عنايات مركزة مكثفة.

وأشاد عميد طب طنطا بجهود فريق العمل وهم الدكتور حسام الصاوي رئيس القسم ومدير المركز، والدكتوره عزه عباس، والدكتور ايهاب شوقي، والدكتور احمد كشك نائب مدير المركز والدكتور وفيق بهنسي، والدكتور حازم عبد الخالق، والدكتور أحمد أشرف، والدكتور بهاء سطيحة، والدكتور هاني هلال، والدكتور أحمد رويشة، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.