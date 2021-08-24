محافظ أسيوط يزور دير «مريم العذراء» بدرنكة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دير السيدة مريم العذراء ودار أم المحبة بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط لتقديم التهنئة لقيادات وشعب الكنيستين الارثوذوكسية والكاثوليكية بمناسبة عيد السيدة العذراءو ختام الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية، والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام فى الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 اغسطس، مشيداً بقوة نسيج الشعب المصري وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة.

رافق المحافظ - خلال الزيارة – فضيلة الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف، وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وبعض قيادات وأئمة الأوقاف بالمحافظة ومسئولى هيئة تنشيط السياحة وبعض رؤساء الوحدات المحلية بمركز أسيوط .

بدأ المحافظ زيارته للدير بتفقد كنيسة المغارة والتى تعتبر من أقدم الكنائس فى العالم ثم تفقد أقسام الدير يرافقه الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لايبارشية أسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعها والأب عاموث وكيل المطرانية، حيث قام أسقف الدير بشرح رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الاماكن التاريخية والدينية بالدير والتى يقصدها الزائرون من مختلف انحاء العالم .

وقدم محافظ أسيوط - في كلمته التى القاها أمام الحضور – التهنئة للانبا يوأنس وقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة هذه الاحتفالية، مؤكدا على الجهود المبذولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج السياحى لها وتوفير جميع الخدمات والإمكانات اللازمة لزوار تلك الاماكن المقدسة مشيداً بدور نيافة الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس لإيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعها فى تنظيم الاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لتخرج بالشكل الرائع الذى يليق بمحافظة أسيوط، موجها الشكر لقيادات الكنيسة ورعاة الدير على حفاوة الاستقبال والاستضافة الكريمة للقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية .

كما استكمل المحافظ جولته بزيارة دار أم المحبة للأقباط الكاثوليك بدير درنكة وقدم التهنئة للانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك بأسيوط وقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة هذه الاحتفالية، ووجه الأنبا يوأنس رسالة محبة وسلام لمحافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية التى حرصت على حضور الاحتفالية وتقديم التهانى بهذه المناسبة الدينية والتاريخية مؤكدا أن الليلة الختامية شهدت صلوات رفع البخور والموكب الذي يجول في جميع أرجاء الدير و انشاد الترانيم والمدائح داخل ساحة الدير واستقبال قيادات المحافظة والمهنئين والتى اعقبها العظة الروحية وتسبحه نصف الليل واختتام الليلة بصلوات القداس الإلهي.