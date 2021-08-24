ضبط 164 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 66 قطعة سلاح ناري، بحوزة 50 متهما، وتنفيذ 51566 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمّت 11 متهما بارتكاب 13 حادثا متنوعا.

ضبط 164 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات عن ضبط 164 قضية مخدرات، بإجمالي 174 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 8٫565 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,160 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫957 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,450 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,051 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 858 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 610 جرامات، كمية من مخدر الفودو وزنت 30 جراما، كمية من مخدر آيس وزنت 9 جرامات، و6889 قرصا مخدرا.

ضبط 338 دراجة نارية مخالفة و23631 مخالفة مرورية

كما أسفرت الحملات عن ضبط مجال 14 متهما هاربا، ضبط 11 متهما بأعمال البلطجة، ضبط 338 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23631 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 34 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.