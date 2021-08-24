محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية تاسا بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية تاسا بمركز ساحل سليم للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

رافقه خلال الجولة، اليوم، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندسة هبة مصطفى مدير الاعمال المدنية بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط .

محطة المعالجة لخدمة 8 الاف نسمة

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية تاسا والذي يجري تنفيذه لخدمة القرية وتوابعها وتابع معدلات التنفيذ بمحطة المعالجة التى ستعمل بطاقة 1200 م3/ يوم لخدمة 8 الاف نسمة من المواطنين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتابع أعمال تنفيذ الشبكات بالشوارع والاعمال الجارى تنفيذها بمحطة الرفع والمعالجة .

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى تنفيذ الاعمال بالمشروع ورفع معدلات الأداء وجودة الأعمال التي يجري تنفيذها وحثهم على المتابعة المستمرة للأعمال وفقًا لكافة الاشتراطات الفنية ، مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة

وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.