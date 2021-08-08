رئيس شعبة المصورين الصحفيين: «مكسوف» مما حدث في جنازة دلال عبد العزيز

قال مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، إنه «مكسوف» مما حدث من هجوم في جنازة الفنان الراحلة دلال عبد العزيز لأنه كان يجب ألا يحدث، موضحا أن المصوريين الصحفيين لديهم ميثاق شرف ويحترمونه ولديهم دراية ووعي وعلم بما يجب فعله، كما أن النقابة توفر لهم التدريب المستمر.

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، «اللي ظهروا في جنازة دلال عبد العزيز دول مش إعلاميين ولا صحفيين، كل اللي بيغطوا الحدث أكتر من اللي جايين يعزوا، دول مش مصوريين صحفيين».

وأوضح رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أن الانتماء إلى نقابة الصحفيين يتطلب أن يكون للشخص سابقة أعمال وهذه مشكلة لذا يجب علاج هذه المشكلة لأن الشخص سيؤدي عمله قبل انتسابه بدون كارنيه النقابة، لافتا إلى أنه حاول التواصل مع نقيب الممثلين أشرف زكي من أجل الاتفاق على صيغة تصوير معينة للجنازات، لكنه أوضح أنه تواصل مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان من أجل أن هذا الأمر.

وشهدت جنازة دلال عبد العزيز اليوم في مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تواجد عدد كبير من المصورين، وهجوم وازدحام شديد؛ لالتقاط صورة جثمان الراحلة لتشييعه إلى مثواه الأخير، وهو الأمر الذي أزعج أسرة الفنانة الراحلة.