تعرف على مصاريف جامعة الدلتا الجديدة 2021

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، تزايد البحث عن مصاريف جامعة الدلتا الجديدة 2021، وذلك بسبب تدني نسبة النجاح، ورغبة الطلاب في الالتحاق بالتخصصات الدراسية التي يرغبون في دراستها.

مصاريف جامعة الدلتا الجديدة 2021

وتعد جامعة الدلتا الجديدة واحدة من الجامعات التي يرغب خريجو الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الالتحاق بها، نظرًا لأن مصاريف جامعة الدلتا الجديدة 2021 تتماشي مع الخدمات التي توفرها للطلاب في الدراسة بالكليات المختلفة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصاريف جامعة الدلتا الجديدة 2021:-

- مصاريف كلية طب الأسنان 145 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة "قسم فارما" 105 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة "قسم الإكلينيكية" 122 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 89 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية إدارة الإعمال 40 ألف جنيه.

- مصاريف الكلية تكنولوجية لعلوم الصحية التطبيقية 48 ألف جنيه.

وبجانب البحث عن مصاريف جامعة الدلتا الجديدة 2021 يبحث المئات من الطلاب و أولياء الأمور بالثانوية العامة 2021 عن تنسيق الحد الدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2021، وذلك بعد انخفاض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا " كوفيد 19".

ويجتمع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الأسبوع المقبل، لتخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة.

وأنهت عدد من الجامعات استعدادتها لتنسيق القبول المقرر أن ينطلق عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، بجانب إنتظار التنسيق الداخلي للقبول بالجامعات الخاصة 2021، بعد تحديد عدد القبول بالجامعات الخاصة.