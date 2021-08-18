مصاريف وكليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة لطلاب الثانوية العامة 2021

تعتبر جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، إحدى الجامعات الخاصة التي أنشئت على الطريق الدولي الساحلي «دمياط – كفر الشيخ» بمدينة جمصة، وقد تأسست منذ عام 2007 في مدينة طلخا بالمنصورة، وتوسعت في المقر الجديد لتخدم طلاب محافظات الوجه البحري وهي الدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ والغربية، حيث تتوسط تلك المحافظات، إضافة إلى طلاب محافظتي الشرقة والمنوفية، وغيرها من محافظات الجمهورية.

والتنسيق لقبول طلاب الثانوية العامة في كليات الجامعة سيكون مركزياً، من خلال الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فور الإعلان عن فتح التسجيل بموقع الوزارة.

كليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة

وتضم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة 8 كليات، هي الطب البشري، وطب الفم والاسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، وإدارة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية.

مصاريف كليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة

- كلية طب الفم والأسنان، بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة من أهم كليات الجامعة، وبدأ العمل بها عام 2011، ويصل عدد الطلاب الدارسين بها إلى 1543 طالبًا وطالبة، وتقدر المصروفات حسب عام 2021 هو مبلغ يقرب من 112.750 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة بدأ العمل بها منذ عام 2011، وبلغ عدد الطلاب الدارسين بها 2276 طالبًا وطالبة، ويصل إجمالي المصروفات الدراسية للدراسة بكلية الصيدلة حوالي 95625 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي، وبدأ العمل بها عام 2015، ويدرس بها 666 طالبًا وطالبة، وجاءت المصروفات الدراسية للعام الماضي حوالي 77500 ألف جنيه.

- كلية الهندسة، وبدأ العمل بها عام 2007 ويدرس بها 2429 طالب وطالبة، كانت المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2021 في كلية الهندسة هو مبلغ 71 ألف جنيه.

- كلية إدارة الأعمال، بدأ العمل بها عام 2007 ودرس بها 564 طالب وطالبة حيث يبلغ قيمة المصروفات الدراسية بها إلى 55500 ألف جنيه.

ويضاف إلى ما سبق كلية الطب البشري، وكلية الذكاء الاصطناعي، والتي أعلنت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، عن الحصول علي ترخيص بها هذا العام من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات في تخصصات المعلوماتية الحيوية، وتأمين البيانات، والذكاء الاصطناعي والعلوم الأساسية وعلوم الحاسب.