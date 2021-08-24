وزير التعليم يستشهد بـ«التعليم العالي»: مجاميع الثانوية العامة كبيرة

جدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التأكيد على أنّ عدد طلاب التقسيم الحاصلين على أكثر من 90% في الثانوية العامة 2021، بلغ 1402 طالب فقط، وسوف يتم استيعابهم كما جاء في بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شوقي: مجاميع الثانوية العامة كبيرة رغم التشكيك في هذا طوال الوقت

وقال شوقي، عبر حسابه على فيس بوك: «أعتقد أنّه من الواضح حصول آلاف الطلاب العام الحالي على مجاميع كبيرة، رغم التشكيك في هذا طوال الوقت».

أماكن إضافية لطلاب التقسيم في الجامعات

واستند الوزير إلى بيان وزارة التعليم العالي، الذي أكد أنّ تحديد أماكن إضافية لطلاب التقسيم لا يؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام في تنسيق الجامعات الحكومية.

وأكد شوقي، أنّ بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ذكر أنّ التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين في الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90%، يبلغ عددهم 1402 طالبًا، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة (علوم - رياضيات - أدبي).

ووفق البيان الذي نشره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن طلاب التقسيم تم تحديد أماكن إضافية لهم في تنسيق المرحلة الأولى، لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام في هذه المرحلة.

وتابع البيان أنه سيتم تطبيق نفس القاعدة في باقي مراحل التنسيق القادمة من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق لا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.