أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة الاستعداد التام لانطلاق العام الدراسي الجديد 2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث يواصل بعضها في تنفيذ خطة الأعلى للجامعات بشأن تطعيم منتسبي الحرم الجامعي من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس، ويبحث المئات من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية الدراسة في الجامعات 2021 2022 وذلك أثناء تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الأولى.

موعد بداية الدراسة في الجامعات 2021 2022: 9 أكتوبر 2021

وحدد الأعلى للجامعات الحكويمة في اجتماعه في الـ26 من يوليو الماضي الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد، محدداً موعد بداية الدراسة في الجامعات 2021 2022، وموعد نهاية الدراسة في الجامعات 2021 2022، وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا " كوفيد 19"، وكذلك التأكيد على استمرار عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية التي تحقق أقصى حماية ووقاية من المرض.

موعد بداية الدراسة في الجامعات 2021 2022

و عن موعد بداية الدراسة في الجامعات 2021 2022، أوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أنه سيبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل 2021، وحتى يوم السبت الموافق 15 يناير المقبل 2022.

الدراسة تستمر 14 أسبوعا

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022 يوم 15 يناير المقبل وحتى 3 فبراير 2022، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 19 فبراير 2022، وينتهي الخميس 9 يونيو 2022 ويستمر لـ 16 أسبوعا، على أن تجرى امتحانات الفصل خلال شهري يونيو ويوليو.

وشددت الجامعات على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك مع موعد بداية الدراسة في الجامعات 2021- 2022.