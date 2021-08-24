بعد إقبال الكثيرين.. كيفية التحويل من التعليم العام إلى الأزهر

شهد التعليم الأزهري إقبال كبير من أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، كما شهد كثرة طلبات التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى معاهد الأزهر الشريف، حيث قال الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنَّ أكثر من 20 ألف طالب حولوا من مدارس التربية والتعليم إلى الأزهر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» استمراراً لسلسلة الأخبار اليومية التي تقدمها الجريدة على مدار الساعة، خطوات التحويل من العام إلى الأزهر الشريف، وفقاً لقطاع المعاهد الأزهرية.

التحويل بين التربية والتعليم والأزهر

يمكن التحويل من الصفوف الدراسية المختلفة للأزهر الشريف بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الطلاب المنقولين للصف الثاني الابتدائي، حتى طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021/2022، مع عدم جواز التحويل بمرحلة الثانوية العامة بجميع صفوفها أو الصف الأول الابتدائي.

كيفية التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية

يمكن التحويل من خلال الضغط على هذا الرابط.

يتمّ امتحان الطلاب الراغبين في التحويل من العام للأزهر الشريف من مختلف صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية في القدر المُقرر حفظه من القرآن الكريم شفهياً، على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم في المعاهد الأزهرية، ويشترط أن يصل نسبة حفظه للقران 70%.

كما يتمّ امتحان الطالب تحريريًا في العلوم الشرعية والعربية المقرّرة على طلاب الصف المحول إليه في المعاهد الأزهرية، إضافة إلى امتحانهم في اللغة الأجنبية.

وتطبّق معايير السن المعمول بها في المعاهد الأزهرية على الطلاب الراغبين في التحويل إليها من وزارة التربية والتعليم حتى نهاية المرحلة الابتدائية فقط.

ويكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولًا، وتحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين وأن يكون مؤرخ تاريخ واضح.

المستندات المطلوبة

وعند التحويل من التعليم العام إلى الأزهري، يرفق الطالب بطلب التحويل بعد استيفاء جميع البيانات والتوقعيات بيان نجاح إلكتروني صادر عن الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر.

ويتمّ إعلان الإجراءات كل عام على بوابة الأزهر الإلكترونية.