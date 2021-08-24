3 علامات تشير إلى اختراق حسابك البنكي.. اعرفها

بعد التحذيرات التي وجّهتها البنوك للعملاء خلال الأيام الماضية، بشأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية التي تستهدف سرقة الحسابات البنكية واختراقها، مشددة على عملائها بعدم الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات شخصية تتعلق بكلمة المرور أو الحسابات أو غيرها.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» بعض الدلائل والعلامات التي تشير إلى اختراق حسابك البنكي، وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية «Aitnews» على النحو التالي:

علامات تشير إلى اختراق حسابك البنكي

ويمكن للعملاء اكتشاف عملية الاختراق أو المعاملات الاحتيالية على الحساب البنكي من خلال العلامات الآتية:

- في حال ظهور أي مشتريات لم تجريها في كشف حسابك الشهري، إذ يمكنك التعرف على ذلك عن طريق تتبع ومراجعة معاملات كشف الحساب الدوري من البنك الخاص بك.

- في حال تسلّم العميل رسالة تفيد بحظر الخدمات المصرفية الإلكترونية بسبب بعض المحاولات الخاطئة لإدخال كلمة المرور أو اسم الحساب.

- إذا تمّ رفض إتمام معاملاتك البنكية بواسطة البطاقة، وذلك نتيجة إيقاف البطاقات الصادرة عن البنك بعد تعرضه لعملية استهداف منظمة من قبل شبكات الهاكرز، إذ من الممكن أن يقوم البنك بإيقاف البطاقات كإجراءً احترازيًا.

ماذا تفعل إذا وجدت اختراقًا في حسابك البنكي؟

وإذا لاحظت العلامات السابقة تتمّ على حسابك البنكي عليك اتخاذ عدة إجراءات، أولها سرعة الاتصال بخدمة عملاء البنك وإعلامه بأي حركات غير عادية تتم على حسابك وذلك حتى يتمكن البنك من سرعة الحفاظ على رصيدك أو إعادة الأموال التي تم سحبها.

وتتمثل الخطوة التالية في ضرورة تغيير كلمات المرور والرموز السرية الخاصة بحساباتك البنكية أو بطاقاتك بشكل فوري، ويفضل أن تختار كلمات مرور معقدة وقوية يصعب تخمينها.

عليك أيضًا أنَّ تقدم طلبًا بإيقاف حسابك بشكل مؤقت أو تجميده من خلال الاتصال بممثل خدمة العملاء بالبنك أو من خلال الذهاب إلى أحد فروع البنك التابع له.