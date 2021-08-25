حظك اليوم الأربعاء 25-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع المهتمون بعلم الأبراج بشكل مستمر، حظهم اليومي ورسائلهم من الأبراج، لمعرفة ما سيُقدم عليه في يومه من أحداث، إذ تنقسم الأبراج في دائرة الفلك إلى 4 مجموعات، هي: الأبراج الترابية، النارية، المائية، والهوائية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك وقد يمنحك ذلك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الحمل 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وحافظ على صحتك وسلامتك، ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة.

حظك اليوم برج الثور 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

احترس وحاول أن تحافظ على اتزانك النفسي، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-8-2021 على الصعيد المهني

تتحرك الأمور في اتجاه مصالحك وقد تتخذ قرارا حاسما.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يحيطك الأحباب والأصحاب بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تكون حذرا، وتجنّب التسرع والمغامرة.

حظك اليوم برج السرطان 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتحكّم في إظهار انفعالاتك كي تحافظ على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك القوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.

حظك اليوم برج الأسد 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأحباب وتتواصل معهم باقتدار.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال.. راجع اليوم قراراتك المهنية والشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج العذراء 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

لديك طاقة كبيرة تدفعك نحو اتجاهات عديدة، فقط ابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذرء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك مما يتسبب في ظهور مسألة قانونية وعليك اليوم أن تبحثها مع ذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الميزان 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تلبى رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة.. لا تبدد طاقتك وحاول أن توازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجبات مهنية.

حظك اليوم برج العقرب 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بحماس كبير وقد تشعر بتجدد الحياة.

حظك اليوم برج القوس 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تولد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك اليوم ذكريات حزينة أو خبرات أليمة، كن إيجابيا وقاوم المشاعر السلبية.

حظك اليوم برج الجدي 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس مما يجعلك قلقا، وعليك أن تتجنب المبالغة في تمردك أو في فرض شروطك على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وسرعة بديهة.. قوتك اليوم في تفردك وتساعدك اليوم يقظتك الذهنية.

حظك اليوم برج الدلو 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 25-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك ذلك لبحث بعض الأمور المهنية والمالية.. كن مستعدا للعمل بدقة وللتحكم في نفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 25-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ وعطارد بمواجهتك، وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر إذا أردت أن تحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.