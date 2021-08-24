حظك اليوم الثلاثاء 24-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه، حيث تنقسم إلى عدة أنواع، بين ترابية ومائية وهوائية ونارية، كما أن حركة الكواكب حول الشمس، تؤثر على طاقة كل برج، لذلك يبحث البعض عن حظك اليوم، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 24-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج الحمل 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق والعصبية.. يجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 24-8-2021 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد والمريخ بمنزلك الخامس ويجعلك ذلك يقظا، وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الثور 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك يطالبك اليوم بتوخي الحيطة والحذر في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك ارتباكات كبيرة لكن بمواجهتك لها ستجد حلا وعلاجا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 24-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم أعمالك... اعتمد اليوم على ما لديك من روح مثابرة وتحدي.

حظك اليوم برج السرطان 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يساعدك أن تعيش الحياة كما تحب وتشعر بالحرية والاتزان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 24-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وعليك بعدم المغامرة وابحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الأسد 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك إشراقة وتجعلك أكثر سحرا وقدرة على السيطرة والتأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 24-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك، مع الحفاظ على عدم الاندفاع في قراراتك وأقوالك تفاديا للأخطاء والمواجهات.

حظك اليوم برج العذراء 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 24-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تعير مزيدا من الاهتمام لصحتك ولا تتحامل على نفسك.

حظك اليوم برج الميزان 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

حافظ على اللباقة ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 24-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تكون فعالا ومؤثرا وتبث الحماس فيمن حولك.

حظك اليوم برج العقرب 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وفي الأفق وعود عاطفية وفرص تظهر أمامك، فلتحسن استغلالها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 24-8-2021 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

حظك اليوم برج القوس 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 24-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم نشاطاتك وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الجدي 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد والمريخ بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وتتفجر حيوية ونشاطا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 24-8-2021 على الصعيد المهني

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الدلو 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك وضاعف تركيزك ولا تبعثر طاقتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 24-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يسلط الضوء على براعتك، ومن الممكن أن تحقق نجاحا بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 24-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يمنحك اليوم سحرا وجاذبية، وقد يعدك بفترة من السعادة العاطفية الخالصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.