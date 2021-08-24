حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات التي تسيطر على أغلب مواليد برج القوس، هي حب البقاء في المنزل، والانعزال والابتعاد عن الأصدقاء، ومع ذلك يتميزون بروح محبة وهادئة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يطالبك الفلك أن تراجع ما تسمعه وألا تعطي ثقتك إلا لمن يستحقها.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بعدم الاستقرار وبعض الارتباكات مع العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.